Scaroni: "Nuovo stadio, mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo. Sono fiducioso"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a SportMediaset nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia. Le sue parole:

Sul nuovo Stadio:

“È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, possiamo avere le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA, oltre naturalmente al Milan e all’Inter”.

Oggi avete comunicato la scelta degli studi:

“Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni”.