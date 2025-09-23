Collovati: “Vedo un Milan nelle prime tre ma Allegri è capace di tutto”

Come riporta Tuttomercato web, è intervenuto in diretta a TMW Radio l'ex calciatore Fulvio Collovati che riguardo il big match di domenica sera che vedrà sfidarsi Milan e Napoli si è espresso così:

"Il Milan sembra una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ci dirà dove può arrivare il Milan, perchè sappiamo la forza del Napoli. Per me senza coppe può arrivare tra le prime tre, ma Allegri è capace di tutto. Ho visto giocare un bel calcio, gli manca solo il calciatore da 20 gol, come alla Roma. È una squadra solida, compatta che prende pochi gol".