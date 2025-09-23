Caressa su Allegri: "Gestisce alla grande gli uomini che ha dal punto di vista tattico, atletico e psicologico"

Fabio Caressa, sul suo canale Youtube, ha parlato così di Massimiliano Allegri. "Allegri, lo dice di sé stesso, prima di tutto è un manager, quindi gestisce gli uomini, quindi riesce o prova a trarre da loro il massimo possibile. Cioè lui osserva la realtà e di conseguenza gioca. La realtà non si è osserva con gli occhiali rossi e si dice che la realtà è rossa, perchè poi che succede?

Succede che anche quando la realtà è sempre la stessa davanti agli occhi tu continuo a vederla con l'occhiale rosso. E poi nella vita si può anche dire "ho sbagliato". Allegri probabilmente in alcune cose le ha dette a ste stesso in questi mesi in cui ha pensato e magari alcuni suoi atteggiamenti sono cambiati. Alcuni, non tutti, non l'idea di fondo perché Allegrisoprattutto fa questo, gestisce alla grande gli uomini che ha dal punto di vista tecnico, atletico, psicologico e poi anche dal punto di vista tattico".