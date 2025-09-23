De Winter: "Allegri è rimasto lo stesso ma ha cambiato lo staff, c’è nuova gente con tanta personalità”

Koni De Winter, oggi titolare per la prima volta, ha parlato a Mediaset prima di Milan-Lecce di Coppa Italia. Le sue parole:

“È bello. C’è il mister che mi ha fatto esordire, ma è una partita come le altre e speriamo di vincere. Per me Allegri è rimasto lo stesso ma ha cambiato lo staff, c’è nuova gente con tanta personalità”.