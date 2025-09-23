Milan-Lecce, Maignan il capitano dei rossoneri. Tomori il vice
MilanNews.it
Mike Maignan torna in campo contro il Lecce in Coppa Italia dopo il problema muscolare accusato la scorsa settimana contro l'Udinese: il portiere rossonero torna ad indossare la fascia di capitano. Il vice per questa sera è Fikayo Tomori.
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni
