Pastore: "Se Amorim si presenta alla prima di campionato con Cisse e gioca così, sono giorni e settimane di credito che porti a casa"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione del Milan contro il Torino.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione del Milan contro il Torino: "Ovvio che una squadra con un allenatore che ha stravolto il modo di giocare non abbia 90 minuti di continuità, ma non ne ha neanche 60. Il Milan ha avuto una buona mezz’ora nel primo tempo e una buona mezz’ora nel secondo. Questo dico: facciamo lavorare allenatore e giocatori. Se Amorim si presenta alla prima di campionato con un giocatore come Cisse, fondamentalmente sconosciuto al calcio italiano, alla Serie A, e questo è il rendimento, sono giorni e settimane di credito che porti a casa".

LE PAROLE DI AMORIM DOPO TORINO-MILAN

Intervistato da SportMediaset dopo la partita contro il Torino, Ruben Amorim ha commentato così il successo del suo Milan: "Vincere era la cosa più importante perchè possiamo parlare tanto di modi diversi di giocare, ma alla fine l'unica cosa che conta è vincere. Abbiamo vinto in diversi modi, abbiamo giocato bene, ma abbiamo anche affrontato insieme la stanchezza. E' una cosa importante restare uniti quando arrivano le difficoltà. E' stato una serata perfetta, anche se ovviamente dobbiamo migliorare ancora molto. Sapevamo che Rabiot non avrebbe potuto giocare molti minuti. Sapevamo anche ch avremmo dovuto pressare alti e per questo abbiamo preferito mettere Modric nella seconda parte del match in cui avremmo avuto bisogno del suo talento. Anche Musah ha fatto bene. Abbiamo una squadra per competere su tutti i fronti, non dobbiamo dimenticare l'Europa League e per farlo dobbiamo avere due giocatori di livello per ruolo".