MN - Diawara su Amorim: “Vado molto d’accordo col mister, mi piace il suo modo di vedere il calcio”

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Le parole ai microfoni di MilanNews.it da parte del nuovo centrale difensivo del Milan Sankhoun Diawara, ecco le sue parole

Intervenuto così ai microfoni di Milannews.it, il nuovo e giovane difensore del Milan Sankhoun Diawara si è raccontato in occasione dell'incontro di questa sera allo Store di Via Dante con i tifosi rossoneri presenti. Di seguito un estratto delle parole e considerazioni del centrale francese milanista:

Il rapporto con mister Amorim

"Vado molto d'accordo con mister Amorim, spero di imparare presto l'italiano. Mi piace il modo di vedere il calcio del mister, è anche questo un motivo per il quale ho scelto il Milan. Mi trovo bene con tutti, non solo con i francesi o quelli che parlano la mia lingua. Spero di fare bene in Italia, e di adattarmi presto al campionato italiano. Il mio obiettivo è quello di vincere trofei con il Milan, quindi perchè no anche lo scudetto..".

Una città ancora da scoprire

"Non ho ancora avuto il modo di conoscere bene Milano, anche la lingua, l'italiano credo sia simile al francese e come ho detto prima voglio imparare al più presto a parlare italiano".