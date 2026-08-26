MN - Cisse senza paura: “Concorrenza? Fa bene a tutti, l’ambizione è imparare più possibile”
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Le parole in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it da parte di Alphadjo Cisse. Queste le sue interessanti considerazioni e retroscena
Il nuovo fantasista rossonero Alphadjo Cisse è intervenuto così poco fa ai microfoni di MilanNews.it, in occasione dell'incontro con i tifosi allo store di Via Dante. Ecco un estratto delle sue interessanti dichiarazioni dopo il bellissimo momento vissuto a Torino con il suo Milan:
Paura della concorrenza?
"Ora no, zero paura, penso che la concorrenza faccia bene a tutti, se poi Chris dovrà giocare al mio posto ci sarà rispetto. L'ambizione è quello di imparare il più possibile da tutti. Non sono ancora al top, arrivo da un infortunio lungo e quella contro il Torino è solo stata la quarta partita. Ho ancora tanto tempo per trovare la mia condizione migliore, ma sto lavorando e sto bene".
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