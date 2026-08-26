Sabatini: “Loftus-Cheek è un atleta che ti può ingannare in allenamento. La differenza con Rabiot si è vista"

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della vittoria dei rossoneri nella prima giornata contro il Torino per 2-1.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della vittoria dei rossoneri nella prima giornata contro il Torino per 2-1. Queste le sue parole.

"Loftus-Cheek è un atleta che ti può anche ingannare in allenamento, è un giocatore che ha sicuramente delle potenzialità inespresse, però un conto Loftus-Cheek e un conto è Rabiot e si è visto appena Rabiot è entrato in campo. Sì, perché il Milan ha giocato per 56 minuti, se non sbaglio, facendo un grandissimo possesso palla, molto insistito, molto volenteroso, pieno di applicazioni, ma era un gran casino e basta lì a centrocampo, col Toro che pensava solo a difendersi".