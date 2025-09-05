Pastore sicuro: "Penso che il MIlan abbia le carte in regola per arrivare tra le prime quattro"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan: “Sono curioso di vedere la parte autunnale della stagione, dove il Milan dovrà evitare i problemi dell’anno scorso tra confusione e cambi modulo, e credo che Allegri le sue idee, chiare e semplici, le abbia. Penso che i rossoneri abbiano le carte in regola per arrivare tra le prime 4”.

RIVOLUZIONE MILAN

Se fino a metà giugno a Casa Milan ripetevano che l’organico della stagione scorsa era buono, che aveva raccolto meno di quello che potenzialmente poteva ottenere e che non si sarebbe stato bisogno di una rivoluzione, i fatti hanno detto una cosa diversa: basti pensare che, guardando la foto di squadra di un anno fa, sono pochi i giocatori che sono stati confermati.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che nella rosa iniziale di Paulo Fonseca c'erano 27 giocatori, ora di questi ne sono rimasti appena nove: i portieri Maignan e Torriani, i difensori Tomori, Gabbia e Pavlovic, i centrocampisti Fofana e Loftus-Cheek, gli attaccanti Pulisic e Leao. Gli addii sono stati, di conseguenza, 18: Theo Hernandez, Reijnders, Thiaw, Emerson Royal, Musah, Jimenez, Filippo Terracciano, Chukwueze, Okafor, Morata, Sportello, Nava e Zeroli sono stati ceduti o prestati; a Calabria, Florenzi e Jovic è scaduto il contratto; Abraham è tornato alla Roma e Bennacer andrà alla Dinamo Zagabria.