Patuano lascia il CdA del Milan: "In questi anni abbiamo lavorato con un unico obiettivo: riportare in alto il club"

© foto di Thomas Rolfi

Marco Patuano, ex membro del Consiglio di Amministrazione del Milan, ha dichiarato: "Ho accettato di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione del Milan in una fase molto delicata della vita del club. In questi anni, abbiamo lavorato con un unico obiettivo: mettere la squadra nelle condizioni di poter ritornare ad ambire ai prestigiosi traguardi cui i nostri tifosi sono sempre stati abituati e siamo stati ripagati con la vittoria dello scudetto. Continuerò sempre a seguire e a fare il tifo per il Milan".