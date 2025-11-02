Pavlovic a DAZN: "Allegri apprezza tanto questi inserimenti, mi dà tante indicazioni"

Strahinja Pavlovic, decisivo col suo gol stasera, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni:

Che sensazioni ti lascia la partita?

“Sono molto contento per questo gol e la vittoria. Sono molto contento anche perché diventerò papà. Sono molto stanco per parlare italiano, scusate (ride, ndr)”.

Con la difesa a tre sei più libero di attaccare?

“Quest’anno abbiamo tante squadre in grande competizione per lo scudetto, sarà difficile fino alla fine. Il gol è un qualcosa che mi piace fare. Anche il mister apprezza questo tipo di inserimenti, mi dà un sacco di indicazioni. E mentre correvo pensavo a quello che mi ha detto: quando Rafa (Leao, ndr) corre devi cercare di creare spazio e creare occasioni. E così ho fatto”.