Pavlovic a Milan TV: "Dobbiamo fare di tutto per vincere"
Ultima gara della stagione per il Milan che questa sera, a San Siro contro il Cagliari, deve ottenere i tre punti per avere la certezza della qualificazione in Champions League: i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani. Nel pre-gara, ai microfoni di Milan TV, canale tematico rossonero, è stato intervistato il difensore centrale Strahinja Pavlovic, che oggi compie gli anni. Le sue dichiarazioni in integrale.
Auguri per il tuo compleanno, crediamo di sapere quale regalo vorresti...
"Grazie. Vogliamo vincere stasera e questo sarebbe il miglior regalo per me"
Quanto è importante l'aproccio?
"Siamo preparati. Stasera è molto imoprtante e sappiamo che dobbiamo vincere se vogliamo giocare la Cahmpions. Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere"
Ciliegina sulla torta un altro gol?
"Speriamo... (ride, ndr)"
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