Pavlovic a Milan TV: "Dobbiamo fare di tutto per vincere"

Pavlovic a Milan TV: "Dobbiamo fare di tutto per vincere"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:16News
di Francesco Finulli
Nel pre-gara di Milan-Cagliari, ai microfoni di Milan TV, è stato intervistato il centrale serbo rossonero Strahinja Pavlovic

Ultima gara della stagione per il Milan che questa sera, a San Siro contro il Cagliari, deve ottenere i tre punti per avere la certezza della qualificazione in Champions League: i rossoneri hanno il destino nelle proprie mani. Nel pre-gara, ai microfoni di Milan TV, canale tematico rossonero, è stato intervistato il difensore centrale Strahinja Pavlovic, che oggi compie gli anni. Le sue dichiarazioni in integrale.

Auguri per il tuo compleanno, crediamo di sapere quale regalo vorresti...

"Grazie. Vogliamo vincere stasera e questo sarebbe il miglior regalo per me"

Quanto è importante l'aproccio?

"Siamo preparati. Stasera è molto imoprtante e sappiamo che dobbiamo vincere se vogliamo giocare la Cahmpions. Dobbiamo essere concentrati e fare di tutto per vincere"

Ciliegina sulla torta un altro gol?

"Speriamo... (ride, ndr)"