Pavlovic dopo il rinnovo: "Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%”

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Pavlovic esprime tutta la sua soddisfazione dopo il rinnovo e ringrazia i tifosi del Milan

Ora è ufficiale: Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Il difensore serbo, contestualmente alla firma sul nuovo contratto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero per esprimere tutta la sua soddisfazione: "Voglio dare il 100% sempre. Questa è la promessa che faccio ai nostri tifosi. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo.

Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%”.