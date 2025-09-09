Pavlovic titolare, Loftus-Cheek in panchina: le formazioni di Serbia-Inghilterra
Si riportano di formazioni ufficiali di Serbia-Inghilterra, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma stasera alle ore 20.45 allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado. Pavlovic del Milan e Vlahovic della Juventus sono titolari tra i padroni di casa, mentre l'altro rossonero Loftus-Cheek va in panchina:
SERBIA (3-4-2-1): Petrović; Eraković, Milenković, Pavlović; Nedeljković, N. Maksimović, Lukić, Birmančević; A. Živković, I. Ilić; Vlahović.
Allenatore: Dragan Stojković.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Guéhi, Konsa, James; Rice, Anderson; Gordon, Rogers, Madueke; Kane.
Allenatore: Thomas Tuchel.
