Payero passa in prestito alla Cremonese appena in tempo per giocare contro il Milan
(ANSA) - UDINE, 22 AGO - Il centrocampista argentino Martin Payero, 27 anni, si trasferisce in prestito, con obbligo di riscatto, dall'Udinese alla Cremonese. Lo ha annunciato il club friulano sui propri canali ufficiali, senza tuttavia specificare quali siano le condizioni al verificarsi delle quali il calciatore sarà riscattato. Da quanto si apprende, si tratterebbe delle permanenza in A della squadra guidata da Davide Nicola. "A Martin auguriamo il meglio per questo nuovo passo della sua carriera", è il messaggio inviato dalla società bianconera al calciatore argentino, che era arrivato in Friuli due anni fa, collezionando 53 presenze e segnando 3 reti. (ANSA).
