Pazzini su Reijnders: "Può fare 5 o 6 gol: con il Monza lo ha cercato"

Sorriso per il Milan che ritrova i tre punti in Serie A, con un bel 3-0 contro il Monza davanti al pubblico di San Siro e grazie ai gol di Reijnders, Simic e Okafor. Ora i rossoneri mettono pressione all’Inter e alla Juventus lì davanti in classifica. Giampaolo Pazzini ha commentato a DAZN la prestazione rossonera nel post partita.

Le parole di Pazzini su Tijjani Reijnders, autore del primo gol e di una grande partita: "Reijnders è un giocatore che ha nelle sue corde il gol. Può farne 5 o 6 così come Loftus-Cheek. Si muove bene, fa girare bene la squadra ed è molto dotato tecnicamente. Ci si aspetta qualcosa di più in fase realizzativa. Oggi lo ha cercato, ha visto il corridoio e ha vinto il rimpallo perché lo ha voluto: poi bravissimo a prendere in contropiede il portiere con la punta."