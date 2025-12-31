Pedullà: “Mai giudicare un nuovo acquisto dopo pochi mesi. Nkunku si è ritrovato psicologicamente ”

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedulla, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha commentato le voci che criticavano di Nkunku prima della doppietta realizzata al Verona. Questo il suo pensiero:

“Io ho sempre detto che giudicare i calciatori dopo 3/4 mesi di esperienza in Italia è la cosa peggiore ci potesse essere. Quindi sotto questo punto di vista bisognerebbe aspettare. Non è che Nkunku adesso risolve tutti i problemi del Milan, ma di sicuro questa doppietta lo può aiutare a ritrovare un po’ di serenità. Ma 4/5 mesi sono pochi per dire l’abbiamo bocciato perchè poi quelli che lo hanno bocciato lo ripropongono sorpresa, è tornato. Ma non è mai andato, è appena arrivato, l’hanno messo in un ruolo non suo, si deve adattare. Il Milan del primo tempo ha avuto il gol di Pulisic all’interno di una prestazione brutta, noiosa, però quando sblocchi nel recupero, la partita prende una piega diversa. Quindi Pulisic ha sbloccato Nkunku perchè ha avuto la consegna del pallone sul rigore. Poi con la gran regia di Modric, Nkunku si è fatto trovare pronto. Si è sbloccato dunque, è entrato in altre azioni, basta poco. Non è la tecnica, bisogna soltanto sbloccare l’aspetto psicologico”