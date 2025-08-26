Pellegatti: "C'è una cosa che mi fa impazzire! Il Milan vede 20 milioni per Okafor e lo dà subito al Leeds e chissene del campo. Lo Sporting e il Pana al Milan dicono 'No, i giocatori ci servono'"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla situazione societaria del Milan: "Ho letto l'editoriale del direttore Zazzaroni. Tutto molto chiaro, tutto condivisibile. Io non pensavo si arrivasse a tanto. C'è stato un mercato con tanto scambio di denaro, ma ad oggi la squadra sembra molto indebolita. Nonostante Allegri.

Vi racconto una storia. Il Milan il 28 agosto 2013 deve giocare i playoff di Champions League. Boateng era già stato venduto, ma Galliani volle tenerlo fino al ritorno, il ghanese gioca, segna e poi parte il giorno dopo. Io mi chiedo per quale motivo, sapendo che Leao è infortunato, perché non è stato tenuto Okafor? Io lo dico al Leeds: te lo cedo il giocatore, ma dopo la Cremonese almeno. Però arrivano 20 milioni di euro e del campo chissene importa. Poi il Milan prende Harder. E lo Sporting, a cui il Milan ha dato 27 milioni, non fa come il Milan. Altro che subito! Lo Sporting prima deve prendere il sostituto, che è Ioannidis, il quale non viene fatto partire dal Panatinaikos perché ne ha bisogno per il preliminare di Europa League. Mentre noi al Leeds subito. Harder arriverà sabato, domenica, quando sarà troppo tardi. E' questo che mi fa impazzire".