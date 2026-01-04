Pellegatti esulta: “Sono entusiasta, Milan autorevole. Monumento ad Allegri”

Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato la partita vinta dai rossoneri a Cagliari per 0-1 grazie al gol di Rafa Leao. Pellegatti, molto entusiasta per vittoria e prestazione, ha commentato così:

"Sono entusiasta, è stato un Milan straordinario quello che ha battuto il Cagliari. Primo tempo di controllo con i rossoblu che comunque non sono mai stati pericolosi come del resto il Milan, poi un secondo tempo strepitoso: trova il gol con Rafa Leao e da quel momento tira giù la saracinesca e controlla in maniera sicura, autorevole, allegriana la partita. Sono veramente entusiasta perchè è una vittoria da grande squadra su un campo difficile, complicato, dove anche altre hanno sofferto, contro una squadra che è forte sia sul piano tecnico che sul piano della velocità. Eppure il Milan anche con l'individualità è stato straordinario. È partito con una formazione molto rimaneggiata, ero molto preoccupato. Poi ho guardato la faccia di Massimiliano Allegri serena, cosciente dei mezzi della propria squadra. A Massimiliano Allegri va fatto un monumento"