Pellegatti: "Sono perplesso quando leggo commenti, che accusano la società di non aver preso un grande centravanti"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sull'attacco del Milan: "Parliamo dell’attacco, che ha perso Chukwueze, Okafor, Abraham e Jovic. Sono perplesso quando leggo commenti, che accusano la società di non aver preso un grande centravanti nemmeno in questa sessione di mercato. Beh, Christopher Nkunku magari non giocherà con un simbolico numero nove sulla schiena, ma è attaccante di grandissimo valore. Un Campione che ha segnato sempre una caterva di gol. Il miglior acquisto del mercato italiano 2025. Si dice che Allegri avrebbe voluto Vlahovic, poi ne parleremo, o Hojlund o anche Dovbyk, al posto di Gimenez. Beh, mi sembra che Nkunku sia stato un bellissimo e costoso regalo, che possa poi permettere al tecnico milanista diverse soluzioni tattiche, schierandolo al centro, sulla fascia o di fianco a Leao".

LA PROVA PER NKUNKU

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku alla prova del palloncino". Il riferimento è all'esultanza di Christopher Nkunku che solitamente festeggia gonfiando un palloncino. Ora che è arrivato al Milan, il francese spera di gonfiarne tanti come ha spiegato ieri durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Se mi dovessero servire più di 15 palloncini quest’anno, vorrà dire che ho fatto molto bene".

Il neo acquisto milanista, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha parlato poi anche del suo ruolo preferito in campo: "Mi piace giocare come trequartista, poi chiaramente dipende dalle partite e dalle decisioni del mister. Però, gioco tra centrocampo e attacco: questa è la mia posizione preferita".

