Pellegatti sottolinea: “Derby importante a prescindere. Avete visto a non dar retta ad Allegri…”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del derby di domenica sera. Queste le sue parole:

"Sono ore importanti per capire se Bartesaghi potrà essere recuperato almeno per la panchina vista la penuria di difensori, visto che non si è dato retta a Massimiliano Allegri che chiedeva a livello quantitativo un rinforzo lo scorso gennaio, avere Bartesaghi che puoi mettere al posto di Estupinian, puoi retrocedere al posto di Pavlovic, metterlo nei quattro, insomma utile in tanti ruoli. Per il resto la formazione dovrebbe essere con Fofana, senza nuove strategie da parte di Allegri che andrà su Leao e Pulisic. Gimenez magari sarà a disposizione dalla partita contro la Lazio o il Torino. Parlando in generale del derby, leggo commenti che dicono 'derby meno importante'. Il Milan non ha 15 punti dall'Inter ma ne ha 10 che potrebbero essere 7 e a 7 punti a dieci giornate dalla fine, può essere tutto e può essere niente"