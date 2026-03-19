Pellegatti teme: “Sono terrorizzato dai prezzi dei biglietti nel nuovo stadio”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di una problematica già concreta ed esistente ai giorni d'oggi e che con il nuovo stadio potrebbe aumentare ancora di più: il caro biglietti. Queste le sue parole in merito:

"Ho una grande paura che con il nuovo stadio i biglietti lievitino a livelli difficili per i tifosi che amano il nostro Milan. Poi quando invece non sarà così, se così non sarà, non ho nessun problema a chiedere scusa per non aver creduto alle parole del presidente Scaroni. Sono molto preoccupato, sono terrorizzato, visti anche i biglietti di Milan-Juventus. Voglio specificare che costano magari per il primo anello verde o blu 100 euro se un abbonato vuole portare un amico, ma poi diventeranno in vendita libera anche a 150 o di più. Sono prezzi impossibili, io temo proprio che con il nuovo stadio ci sarà questa problematica. Dovrebbe essere una festa di popolo il nuovo stadio, come quando si entra in una casa, ma io ho un grande timore che i prezzi saliranno. Se devono costruire uno stadio e poi ripagarlo con i tifosi non è bello, giusto e sostenibile"