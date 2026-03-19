La Russa attacca: “Milan Berlusconiano e Juventus orientamento favorevole rispetto all’Inter. A DAZN fanno fatica a parlare bene dei nerazzurri”

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il presidente del senato Ignazio La Russa, intervenuto durante la puntata de La politica nel pallone su Rai gr parlamento, ha parlato così del tema arbitrale:

"Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se non sono stati particolarmente contro l'Inter, mi sembra che gli altri abbiano proprio bisogno di resettarsi, di trovare un'omogeneità che manca e a volte anche una competenza che manca e quindi se uno non è buono per il re, dicevano una volta dei militari, non è buono neanche per la regina' (riferendosi agli arbitri che una volta facevano gli arbitri e ora fanno solo i var). Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequilibrarsi, vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza per noi è un piacere doppio quando vinciamo"