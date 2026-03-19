Francia, ecco i convocati: presenti Maignan e Rabiot, Nkunku assente

Francia, ecco i convocati: presenti Maignan e Rabiot, Nkunku assenteMilanNews.it
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Oggi alle 20:30News
di Andrea La Manna

La nazionale francese ha reso nota la lista dei 26 convocati per le prossime due partite amichevoli che giocherà in America. Giovedì 26 marzo ci sarà Brasile-Francia mentre domenica 29 sarà il turno della Colombia.

Tra le scelte del CT Deschamps compaiono i rossoneri Maignan e Rabiot. Assente invece Christopher Nkunku.