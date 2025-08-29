Pellegrini accostato al Milan, Gasperini lo difende: "Non lo fate passare come scarso"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro Pisa, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato delle situazioni legate al futuro di due calciatori accostati anche al Milan, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Queste le sue dichiarazioni: "Pellegrini sarà convocato, ha finito il recupero e si è allenato con la squadra. Io ne ho parlato, società e giocatore devono trovare la soluzione migliore: finalmente hanno fatto dei colloqui insieme. Lui è maturo, è attaccato alla Roma ed è disponibile nel fare altre scelte. Non lo fate passare come scarso, vuole giocare per raggiungere i propri traguardi. Il problema è il contratto, ma capita nel calcio: gli auguro il meglio se va via, il problema è che manca poco. E se dovesse rimanere? Ne parliamo il 2 settembre. Anche i calciatori hanno delle esigenze".

Qual è la situazione di Dovbyk?

"Con me è stato positivo, si è sempre impegnato moltissimo. Non ho appunti da fargli: da lui domani mi aspetto che porti la sua energia per aiutare la squadra a raggiungere il risultato sperato".