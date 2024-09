Per la seconda volta Pulisic ha segnato un gol e fornito un assist in Serie A

vedi letture

Ennesima grande prova di Christian Pulisic contro il Venezia, sabato sera: il numero 11 americano si sta affermando come una vera e propria certezza del Milan. Contro i lagunari Captain America ha trovato prima l'assist da angolo per il gol di Fofana e poi ha trasformato il rigore, segnando il suo secondo gol stagionale. Pulisic ha trovato gol e assist in una singola gara di Serie A per la seconda volta: la prima era stata lo scorso 18 febbraio nella sconfitta in trasferta contro il Monza per 4-2.

Questo il tabellino di Milan-Venezia di Serie A:

MILAN-VENEZIA 4-0

Marcatori: 2’ Theo, 16’ Fofana, 25’ Pulisic (r), 29’ Abraham (r), 71’ Zampano.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana (dal 79’ Zeroli), Loftus-Cheek; Pulisic (dal 79’ Chukwueze), Reijnders (dal 64’ Okafor), Leão (dal 64’ Morata); Abraham (dal 74’ Musah). A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori, Jovic. All.: Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan (dal 65’ Doumbia), Zampano (dal 89’ Carboni); Oristanio (dal 65’ Yeboah), Busio (dal 79’ Andersen); Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković, Sagrado, Crnigoj, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Raimondo. All.: Di Francesco.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Ammoniti: 28’ Schingtienne, 38’ Gabbia, 67’ e 73’ Nicolussi Caviglia.

Espulsi: 73’ Nicolussi Caviglia.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.