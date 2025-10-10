Per la stampa croata Modric è l'MVP contro la Repubblica Ceca: il giudizio

Ieri sera la Fortuna Arena di Praga è stata teatro della gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026, che si svolgeranno la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico, che si è disputata tra i padroni di casa della Repubblica Ceca e la Croazia. Il risultato finale è stato uno scialbo 0-0 che lascia ancora tutto aperto ma che mette in posizione di netto vantaggio la formazione di Zlatko Dalic che dovrà giocare ancora tre partite, a fronte delle due dei cechi, e che conserva anche una migliore differenza reti.

In campo, da titolare e per tutti i 90 minuti con la fascia al braccio, anche il fuoriclasse Luka Modric, da quest'anno giunto a Milanello a fare le fortune del Milan. Secondo quanto scrive il massimo quotidiano sportivo croato, Sportske Novosti, è stato proprio il 40enne il migliore in campo per la Croazia nella partita di Praga, nonostante lo 0-0. Il voto finale è 6.5 ed è seguito dal seguente giudizio: "Anche in una partita così dura, sotto pressione costante, la sua classe emerge in modo evidente".