PHOTOGALLERY MN - L'arrivo di Adrien Rabiot a Malpensa
MilanNews.it
Adrien Rabiot è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia del Milan: il francese, partito stamattina da Parigi con un volo privato, è atterrato infatti poco prima delle 10 all'aeroporto di Malpensa. Il neo centrocampista rossonero, arrivato a titolo definitivo dal Marsiglia, ha pronunciato anche alcune parole poco dopo essere sbarcato: "Sono molto contento. Forza Milan!".
Ecco le prime immagini di Rabiot a Milano:
Pubblicità
News
Milan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affaredi Franco Ordine
Le più lette
3 Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com