PHOTOGALLERY MN - L'arrivo di Adrien Rabiot a Malpensa

PHOTOGALLERY MN - L'arrivo di Adrien Rabiot a MalpensaMilanNews.it
Oggi alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Adrien Rabiot è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia del Milan: il francese, partito stamattina da Parigi con un volo privato, è atterrato infatti poco prima delle 10 all'aeroporto di Malpensa. Il neo centrocampista rossonero, arrivato a titolo definitivo dal Marsiglia, ha pronunciato anche alcune parole poco dopo essere sbarcato: "Sono molto contento. Forza Milan!". 

Ecco le prime immagini di Rabiot a Milano
 