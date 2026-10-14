News PHOTOGALLERY MN - Milanello, le immagini della rifinitura prima del Salisburgo

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Guarda le immagini della seduta di rifinitura del Milan in vista del match di domani sera in casa del Salisburgo

A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera in casa del Salisburgo: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. La novità è che non si sta allenando con il resto del gruppo Samuel Chukwueze, il quale è alle prese con un leggero affaticamento. Il nigeriano dovrebbe comunque essere convocato da Ruben Amorim per la trasferta di domani in terra austriaca.

Queste le immagini della seduta di rifinitura del Milan a Milanello in vista della sfida contro il Salisburgo: