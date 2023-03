PHOTOGALLERY MN - Pioggia e freddo non fermano la Curva Sud, un migliaio di tifosi rossoneri in corteo a Londra

Freddo gelido e pioggia non fermano la passione di più di mille tifosi rossoneri: la Curva Sud, come dimostra la fotogallery scattata dai nostri inviati a Londra, si è avviata in questi istanti in corteo verso lo stadio del Tottenham. Cori, fumogeni e tanto amore per il Milan, le strade di Londra per un pomeriggio diventano rossonere.