"Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili" organizzato dalla Serie A. Presente anche Vergine

La Lega Serie A ha comunicato quanto segue:

"Nel suggestivo scenario della Palazzina Appiani, all’interno dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, si è tenuto oggi il primo SFS Snack della stagione 2025/2026, intitolato “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, promosso da Lega Serie A e SFS, con il patrocinio del Comune di Milano, in occasione della Finale di Supercoppa Primavera 2025/2026 tra Inter e Cagliari.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui percorsi di crescita del calcio giovanile italiano, con particolare attenzione ai modelli organizzativi dei Club, alle competizioni internazionali e al ruolo delle realtà sportive al di fuori delle grandi metropoli.

I lavori sono stati introdotti dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha annunciato oggi l’introduzione di un importante premio dedicato ai giovani del massimo Campionato italiano, e dall’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, a testimonianza dell’impegno congiunto per la valorizzazione dei vivai e delle infrastrutture dedicate ai giovani calciatori.

Il panel “I successi lontani dalle metropoli” ha visto la partecipazione di Giovanni Carnevali (U.S. Sassuolo Calcio), Tommaso Giulini (Cagliari Calcio) e Saverio Sticchi Damiani (U.S. Lecce) moderati da Giada Giacalone (Sportitalia), con il contributo del Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. I dirigenti hanno raccontato come Club di città non metropolitane siano riusciti a costruire percorsi virtuosi di valorizzazione del talento, diventando veri e propri modelli di riferimento per il movimento calcistico italiano".

All'evento ha partecipato anche Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile del Milan.