Piccinini punge Moncada: "Ha fatto sempre bene, ma serviva un sostituto di Giroud all'altezza"

Intervenuto ai microfoni di radioSerieA, Sandro Piccinini pone così la personale critica al capo scout rossonero Geoffrey Moncada: "Abbiamo sempre elogiato le qualità e gli acquisti fatti da Moncada in questi anni, anche recentemente. Ciò che però emerge sempre più, è la vera mancanza di un 9 come Giroud: Jovic non è il top e Okafor ha altre caratteristiche, il Milan avrebbe dovuto ragionare in modo diverso sul fronte attaccante".