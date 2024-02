Pioli a DAZN: "Oggi errori pesanti. Leao ieri ha interrotto la rifinitura per un fastidio al polpaccio"

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Monza-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa può rimproverare alla squadra? “Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Ma quando si prendono 4 gol è anche sbagliato dire che la prima mezz’ora l’avevamo fatta come la dovevamo fare. La realtà è quella, poi commetti gli errori… La partita però è ancora lunga e abbiamo dimostrato di avere le qualità per poterla riprendere. L’inferiorità numerica ci ha creato disagio. Dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi ma in quel momento lì la squadra voleva addirittura cercare di vincerla. Una serata in cui abbiamo sbagliato troppo, questo sicuro”.

La squadra nel primo tempo è andata sotto ritmo? “Doveva essere più veloce, il Monza ci ha aspettato e si è messo dietro: per dare ritmo bisogna essere in due. Ma sicuramente la palla poteva viaggiare più velocemente ma avevamo trovato delle buone situazioni senza riuscire ad incidere. La partita è cambiata molto in peggio per noi dall’interruzione all’espulsione… Tutti quegli episodi in cui una squadra come la nostra doveva essere più attenta e lucida. Una sconfitta che fa male. La turnazione c’è stata, Rafa doveva giocare ma ieri si è fermato durante la rifinitura e stamattina non se l’era sentita di partire dall’inizio perché aveva ancora un problema al polpaccio, e gli altri stavano bene. Serata storta veramente”.

Tornando indietro rifarebbe le scelte? “Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco e che Rafa doveva giocare ma interrotto la rifinitura e stamattina continuava a dire che non si sentiva libero col polpaccio. Rafa ha sempre giocato, Pulisic lo stesso. Credevo fosse giusto così. Christian non ha mai giocato così tanto negli ultimi anni, poi è entrato benissimo”.

Il terzo gol subito: “Mancava un centrocampista in quella situazione, ma una volta che sei in parità non devi andare al raddoppio e devi lasciare qua l’uno contro uno. Andando al raddoppio lasci libero fuori area l’uomo che ha trovato il gol della domenica…”.

Più difficile da spiegare l’errore di Thiaw o quello di Jovic? “Sono errori pesanti, dovevamo fare meglio tutti. Una sconfitta che ci fa male, che ci deve far lavorare meglio”.

I troppi gol subiti in trasferta, Milan quarta peggior difesa in esterna: “Abbiamo dimostrato che quando lavoriamo bene di squadra possiamo difendere anche bene. Il gol loro nasce addirittura da un rinvio del portiere avversario, sono errori che bisogna cercare di lavorare. I troppi gol subiti fuori casa è un qualcosa da migliorare”.

Ora rimane solo l’Europa League? “Tutte e due le competizioni devono essere la nostra motivazione. Ci siamo fermati in campionato e non doveva succedere. Il terzo posto non è ancora così solido, il secondo posto non è così lontano. Dobbiamo riscattarci dopo questa brutta prestazione”.