Pioli a Sky: "Mi fido dei miei, non li cambierei con nessun altro"

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla sfida con la Salernitana: “Sappiamo l’importanza della partita, sappiamo quanto è importante riprendere subito con un risultato positivo. Pensiamo di essere pronti”

Oggi De Ketelaere in panchina perché, insieme a Lazetic, è l’unica alternativa a Giroud? “Abbiamo anche Adli, vediamo a partita in corso cosa succederà. Sarà importante l’approccio. Sappiamo cosa dobbiamo fare per creare pericoli ai nostri avversari, cercheremo di interpretare bene la partita e vedremo quelle che potranno essere le altre possibilità di scelta”.

Ti aspetti un Milan di carattere? “Sì, assolutamente sì. Mi fido dei miei, lo sento e li conosco bene. Non li cambierei con nessun altro giocatore, so quanta forza e quanto spirito hanno di stare insieme e di voler crescere. Conosciamo le difficoltà di queste partite, dobbiamo affrontarle con forza e la serenità di chi sa di poterla vincere”.