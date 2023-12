Pioli, il giudizio del CorSport: "Squadra spaccata con uno strambo 5-0-5"

Non una prestazione memorabile quella del Milan ieri pomeriggio contro il Sassuolo. Alla fine è arrivata la vittoria, questo era quello che contava, ma i problemi a livello tattico e di gioco non sembrano affatto superati: le partite che arriveranno a stretto giro di posta a inizio 2024 dovranno mostrare passi avanti anche sotto questo profilol

Nel giudizio del CorSport a Pioli, nelle pagelle, si mette in evidenza proprio questo disordine tattico: "Il Milan vince, ma non convince. Nonostante il gol il peggio si vede nella ripresa, con squadra spaccata in uno strambo 5-0-5".