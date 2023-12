Pioli: "Non ho dubbi sul potenziale della squadra, il club ha lavorato bene sul mercato"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria col Monza ha parlato a Milan Tv: “Ormai ho scoperto nei miei giocatori una disponibilità e una duttilità che mi permette di spaziare. L’uscita di Pobega ci ha costretto a cambiare qualche posizione… Quando c’è questa determinazione e l’assoluta vincere la partita non è un problema per giocatori così bravi. Abbiamo vinto contro una squadra che gioca un buon calcio, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e abbiamo concesso poco. Una buona prestazione”.

Simic, gol ed esordio.

“Belle storie… Sto raccogliendo il lavoro fatto dal club dal basso, della programmazione fatta nel settorre giovanile. Stanno arrivando giovani con talento e con atteggiamenti importanti. Vanno fatti i complimenti a chi lavora sotto di noi. I vari Camarda, Bartesaghi, Simic sono lavoratori incredibili, sono già molto rispettati dai loro compagni. Ma non bisogna caricarli di troppe aspettative. Sono felice per loro”.

Tanti gol sono arrivati dal mercato.

“Io non ho dubbi sul potenziale della squadra. Per questo continuo a dire ai miei giocatori che dobbiamo fare solo la corsa su noi stessi. La società ha lavorato bene, poi purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà. Un po’ per demerito nostro, un po’ per gli infortuni… Ma questo non deve farci perdere fiducia, dobbiamo continuare a pensare così. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita: se pensi che la prossima sia l’ultima allora la giochi in un certo modo e aumentano le possibilità di vincere”.

Oggi avete vinto divertendovi.

“È quello che vogliamo tornare a fare. Quando riusciamo a giocare divertendoci riusciamo a rendere meglio. Anche noi viviamo con grande intensità momenti positivi e negativi. Ci sono stati momenti in cui è difficile essere leggeri e spensierati. Della squadra oggi mi è piaciuto tutto: abbiamo iniziato bene, abbiamo saputo soffrire, non abbiamo mai perso equilibri e distanze. Una prestazione positiva ma non facile dopo le fatiche di mercoledì e contro un avversario che sa giocare bene a calcio”.