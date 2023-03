Pioli: "Perché dovremmo pensare di non dover riuscire ad arrivare in fondo alla Champions?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si deve essere ambiziosi in Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sì, ma dobbiamo passare questo turno. Però dopo, adesso pensiamo all'Udinese. La Champions è un obiettivo, noi pensiamo di arrivare fino in fondo... perché dovremmo pensare di non doverci riuscire? Abbiamo giocato ad alti livelli, ma ora è troppo importante fare punti in campionato".