Pisa e Verona si fermano a vicenda: 0-0 all'Arena Garibaldi
Oggi alle 17:12
di Francesco Finulli

Come Lecce-Sassuolo, anche l'altra partita delle 15 di oggi, che ha aperto la settima giornata del campionato di Serie A Enilive, è finita 0-0: protagoniste Pisa ed Hellas Verona. Un pareggio a reti bianche che non condanna nessuna delle due squadre che possono guardare il bicchiere mezzo pieno del punto conquistato che in una lotta serrata potrebbe risultare decisivo.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese