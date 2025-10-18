Pisa e Verona si fermano a vicenda: 0-0 all'Arena Garibaldi
MilanNews.it
Come Lecce-Sassuolo, anche l'altra partita delle 15 di oggi, che ha aperto la settima giornata del campionato di Serie A Enilive, è finita 0-0: protagoniste Pisa ed Hellas Verona. Un pareggio a reti bianche che non condanna nessuna delle due squadre che possono guardare il bicchiere mezzo pieno del punto conquistato che in una lotta serrata potrebbe risultare decisivo.
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
Pubblicità
News
Condò: “La migliore di queste 5 partite vincerà lo scudetto. Allegri ha due partite in meno ma più difficili”
Le più lette
4 Infortunio Pulisic, Ravezzani punge la nazionale americana: "Con Pochettino non puoi ragionare, una cosa incomprensibile"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com