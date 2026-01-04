Pisacane shock: aggredito nella notte suo fratello, ferito a colpi di pistola

vedi letture

Nella notte post Cagliari-Milan, l'allenatore dei Rossoblù Pisacane ha ricevuto una bruttissima notizia direttamente dalla sua famiglia. Come riportato poi nelle storie Instagram dell'allenatore, suo fratello Gianluca è stato vittima di un aggressione ed è stato ferito da dei colpai d'arma da fuoco in seguito alla chiusura del locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli a Napoli. In un primo momento sembrava che con lui ci fosse anche il padre e che fosse stato picchiato, ma il tecnico rossoblù ha smentito che suo papà sia stato coinvolto.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la famiglia Pisacane non avrebbe ancora sporto denuncia, ma sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali vicini nel tentativo di ricostruire la dinamica e identificare i malviventi. Dalle prime indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, non sembrerebbe trattarsi di una rapina, ma non è da escludere che gli aggressori mirassero all'incasso della serata del "Pisadog19 Spritz" (il locale gestito dalla famiglia Pisacane).

LE PAROLE DI PISACANE SU INSTAGRAM

Come riportato da diversi organi di stampa questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto.