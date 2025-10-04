Pochettino-Pulisic, arriva la pace: "Christian è un grande giocatore, il più importante per la Nazionale"
Gli USA hanno diramato la lista dei convocati per gli impegni della prossima settimana e ovviamente Christian Pulisic, che sta vivendo un momento d'oro al Milan, è presente. Christian ha segnato sei gol e messo a segno due assist in sette partite in questo avvio di stagioni e il CT Pochettino ne ha parlato così in conferenza stampa:
"Christian è un grande giocatore. È un giocatore che ha continuità, e penso che possiamo dire che ora è il giocatore più importante per la Nazionale, che sta giocando e rendendo bene sotto grande pressione. Deve rendersi utile ogni settimana e in ogni partita in un posto come il Milan, e sta facendo bene”.
Gli USA affronteranno l'Ecuador ad Austin, in Texas, il 10 ottobre e l'Australia a Commerce City, in Colorado, il 14 ottobre.
