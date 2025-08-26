Polverosi pungente: "Quando Allegri ha sostituito Modric, probabilmente il croato avrà pensato 'Dove sono finito'"
Intervenuto così sul del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha detto la sua opinione dopo la triste serata di San Siro contro la Cremonese. Di seguito un estratto delle sue parole:
"Quando Allegri ha sostituito Modric con Ricci, probabilmente fra i pensieri di Luka c’era anche quello un po’ sconsolato “ma dove sono finito...”. E non si riferiva a San Siro, che di storia ne ha quasi quanto il Bernabeu, ma ai colori che ora indossava. Poi, siccome il calcio è la magia più assoluta, i giocatori più in difficoltà, ovvero Estupiñan, (tormentato da Zerbin e infatti rimasto negli spogliatoi) e Pavlovic (responsabile principale del gol di Baschirotto), hanno riportato il Milan sull’uno a uno un attimo prima dell’intervallo e Luka forse ha creduto di ribaltarla. Illuso".
