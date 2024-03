Porta ancora inviolata per Maignan, sono 10 i clean sheet in questo campionato

Secondo clean sheet consecutivo per Mike Maignan, che porta a 10 le partite in questo campionato senza subire reti. Nelle 25 partite giocate fin qui in questa Serie A sono 30 le reti subite.

L'anno scorso in 8 occasioni il francese ha mantenuto la porta inviolata, ma in sole 22 partite mentre nell'anno dello scudetto i clean sheet furono 17 con soli 21 gol al passivo in 32 partite. Queste le gare dove Magic Mike ha mantenuto la porta inviolata, limitandoci al solo campionato:

21 agosto, Bologna - Milan 0-2

30 settembre, Milan - Lazio 2-0

7 ottobre, Genoa - Milan 0-1

25 novembre, Milan - Fiorentina 1-0

17 dicembre, Milan - Monza 3-0

30 dicembre, Milan - Sassuolo 1-0

7 gennaio, Empoli - Milan 0-3

11 febbraio, Milan - Napoli 1-0

1° marzo, Lazio - Milan 0-1

10 marzo, Milan - Empoli 1-0