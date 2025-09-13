Ambrosini: "Sia mai che Juve, Milan o Roma possano inserirsi per lo Scudetto"

L'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini, da tempo commentatore televisivo, è intervenuto all'evento organizato da Iliad, partner della Lega Calcio Serie A, all'edicola in piazza XXIV Maggio a Milano.

Queste le parole di Massimo Ambrosini su quella che per lui è la favorita per lo scudetto: "Sulla carta Inter e Napoli sono le più forti. Però attenzione perché è un anno particolare: l'Inter ha alcune questioni da verificare, il Napoli ha la Champions... sia mai che qualcuna come la Juventus, il Milan o la Roma possa inserirsi".

Sulla Champions League, invece, questo il pronostico di Massimo Ambrosini: "Dico il Bayer Monaco. Perché? Non lo so (ride, ndr). Mi piace lo stile di gioco dei bavaresi e mi piace pensare che possano vincere perché mi sta molto simpatico Kompany: mi piace il modo che ha di comunicare e di allenare".