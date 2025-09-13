Adrien Rabiot manda un messaggio ai tifosi milanisti

Adrien Rabiot ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ti dà giocare in uno stadio come San Siro?

“Ci sono pochi stadi come San Siro, con questo ambiente. Giocare in questi stadi mi dà qualcosa in più, voglia di fare bene, di divertirmi soprattutto. È vero che quando sono venuto a San Siro spesso è andato bene, spero di poter far felici i tifosi del Milan”.

Un messaggio ai tifosi?

“Sono molto orgoglioso di essere qua e di essere un giocatore del Milan, ci vediamo domenica allo stadio. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, è molto importante. Forza Milan”.