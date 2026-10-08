Premio Gentleman Fair Play: rileggi le parole di Bartesaghi e Pavlovic

Premio Gentleman Fair Play: rileggi le parole di Bartesaghi e PavlovicMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Redazione MilanNews

In occasione del consueto appuntamento, andato in scena ieri sera presso la Scuola Militare Teuliè, durante il Premio Gentleman Fair Play in esclusiva per MilanNews.it sono passati i due difensori rossoneri Davide Bartesaghi e Strahinja Pavlović. Questo un estratto delle loro parole ieri sera:

BARTESAGHI SUL MOMENTO PERSONALE E RAPPORTO CON AMORIM

"La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale. E' sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene. Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene. Faccio i miei complimenti a Ramos per i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più? Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".

IL GOL DI PAVLOVIC IL MIGLIORE DEL MILAN NELLA SCORSA STAGIONE

Il gran sinistro al volo da fuori area, messo a segno da Strahinja Pavlović nella passata stagione a San Siro contro il Torino è stato votato e premiato come il miglior gol del Milan nel 2025/2026. Una volta sul palco, il difensore serbo ha poi simpaticamente dichiarato: "Con mister Amorim mi trovo bene, dopo l'assist a Pulisic forse dovrei dirgli di farmi giocare più in avanti..".