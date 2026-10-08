Premio Gentleman Fair Play: rileggi le parole di Bartesaghi e Pavlovic

In occasione del consueto appuntamento, andato in scena ieri sera presso la Scuola Militare Teuliè, durante il Premio Gentleman Fair Play in esclusiva per MilanNews.it sono passati i due difensori rossoneri Davide Bartesaghi e Strahinja Pavlović. Questo un estratto delle loro parole ieri sera:

BARTESAGHI SUL MOMENTO PERSONALE E RAPPORTO CON AMORIM

"La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale. E' sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene. Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene. Faccio i miei complimenti a Ramos per i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più? Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".

IL GOL DI PAVLOVIC IL MIGLIORE DEL MILAN NELLA SCORSA STAGIONE

Il gran sinistro al volo da fuori area, messo a segno da Strahinja Pavlović nella passata stagione a San Siro contro il Torino è stato votato e premiato come il miglior gol del Milan nel 2025/2026. Una volta sul palco, il difensore serbo ha poi simpaticamente dichiarato: "Con mister Amorim mi trovo bene, dopo l'assist a Pulisic forse dovrei dirgli di farmi giocare più in avanti..".