Prestazione sufficiente per Maignan contro l'Islanda: la sua pagella

La Francia ieri sera ha vinto per 2-1 contro l'Islanda la gara di Qualificazione ai Mondiali 2026 che si terranno tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico. Una partita che i transalpini hanno portato a casa non senza fatica tra sbavature difensive, svantaggio iniziale e inferiorità numerica per gran parte della ripresa. In campo anche Mike Maignan, titolare tra i pali, che ha giocato tutta la gara e poco ha potuto farci sulla rete islandese, arrivata dopo un obbrobrio difensivo di Olise.

La pagella di Mike Maignan a cura di Foot Mercato che lo giudica con la sufficienza francese (5): "Fino al gol di Gudjohnsen (22’) contro l’andamento del gioco, il portiere dei Bleus non ha avuto assolutamente nulla da fare se non applicarsi nelle ripartenze. Un lavoro nel complesso piuttosto ben eseguito. Battuto da distanza ravvicinata, non può nulla sull’apertura del punteggio, dove il milanista non ha il tempo di distendersi. Ha avuto poco da fare, ma ha mostrato serietà fino alla fine, in particolare su due uscite aeree complicate in dieci contro undici. Anche l’arbitro lo ha aiutato, annullando l’1-1 di Gudjohnsen (88’)".