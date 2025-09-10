Previsto per oggi il ritorno di Luka Modric a Milanello

La giornata di ieri ha visto la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo che mister Allegri aveva ordinato il rompete le righe per domenica e lunedì. Finiti i giorni di riposo, ed in attesa del graduale ritorno in Italia dei vari nazionali, sono iniziati i preparativi per la sfida di domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Anche oggi la squadra si allenerà nel centro sportivo di Carnago dove è atteso anche Luka Modric. Il croato ha avuto delle buone prestazioni in nazionale e ieri ha compiuto 40 anni. Dal ritiro della nazionale ha anche parlato del Milan: "Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni novanta o duemila".