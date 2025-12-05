Primavera, Milan-Hellas Verona: le formazioni ufficiali
Il Milan Primavera scende in campo oggi, tra qualche minuto alle ore 14, nell'anticipo della quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. I rossoneri ospitano l'Hellas Verona e devono riscattare la sconfitta nel Derby della scorsa settimana. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:
MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Vladimirov, Nolli; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disp.: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. All. Renna
HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disp.: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. All. Sammarco
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan