Primavera, Milan-Hellas Verona: le formazioni ufficiali
Oggi alle 13:40News
di Francesco Finulli

Il Milan Primavera scende in campo oggi, tra qualche minuto alle ore 14, nell'anticipo della quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. I rossoneri ospitano l'Hellas Verona e devono riscattare la sconfitta nel Derby della scorsa settimana. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Vladimirov, Nolli; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Scotti, Ossola. A disp.: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Dotta, Lontani, Batistini, Angelicchio, Cullotta, Cissè, Samb, Vechiu. All. Renna

HELLAS VERONA: Castagnini; Popovic, Martini, Szimionas, Vermesan, Pavanati, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz. A disp.: Tommasi, Kurti, Garofalo, Vapore, Murati, De Battisti, De Rossi, Stella, Casagrande, Barry, Peci. All. Sammarco