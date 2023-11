probabile formazione Verso Milan-Udinese: Jovic con Giroud. Recupera Loftus-Cheek

vedi letture

Archiviato il pareggio contro il Napoli, il MIlan sabato sera ospiterà a San Siro l'Udinese di Gabriele Cioffi. I rossoneri potranno finalmente contare anche su Ruben Loftus-Cheek, che nella mattinata di giovedì 2 novembre è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo 33 giorni. Stefano Pioli recupera anche Malick Thiaw, che ha scontato la sua squalifica a Napoli.



Maignan tra i pali, con Sporitello che i rossoneri dovrebbero recuperare a dicembre, Calabria e Theo i due terzini con Thiaw e Tomori in mezzo alla difesa. Sorpresa a centrocampo e in avanti, si va verso un 4-4-2: Musah e Leao sugli esterni, Krunic e Reijnders al centro. Davanti ci sarà Giroud affiancato da uno tra Jovic e Okafor: i due si stanno giocando una maglia da titolare per la gara di domani sera, con il serbo attualmente in vantaggio. Dovesse giocare Jovic, i rossoneri si schiereranno con un 4-4-2, già visto a gara in corso a Genova. Se invece dovesse giocare Okafor sarà 4-3-3.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

80 Musah 33 Krunic 14 Reijnders 10 Leao

15 Jovic 9 Giroud

All.: Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 42 Florenzi, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 74 Jimenez, 7 Adli, 8 Loftus-Cheek, 18 Romero, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze, Kjaer.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SACCHI

Assistenti: DE MEO – CAPALDO

Quarto ufficiale: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

TV e streaming: Sky Sport 1, DAZN, Zona DAZN (in onda su SkySport)

Web: MilanNews.it

Ore: 20.45